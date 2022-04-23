13 إجراء في المحافظات خلال الأعياد.. ورفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية

أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوي لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، وذلك فى إطار الاستعداد لأعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر، وأرسلت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات للتأكيد على الاستعدادات خلال الفترة الراهنة، ومن أبرز تلك الإجراءات وفق تقرير للوزارة:

- تكثيف الجولات الميدانية من رؤساء الأحياء والمدن لمتابعة الموقف ومواجهة أى تجاوزات على أرض الواقع.

- رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

رفع كفاءة محيط المساجد والكنائس

- تنظيف محيط الكنائس والمساجد وتجميل الطرق المؤدية إليهم من أخل خدمة أفضل للمواطنين.

- إزالة الاشغالات بالشوارع الرئيسية والمياديين لعدم إعاقة حركة المارة والمرور.

- متابعة مواقف السيارات وخطوط السير بالنقل العام والسرفيس لعدم استغلال المواطنين ومنع زيادة الأجرة.

الرقابة على الأسواق

- تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع السلع من الأسماك واللحوم والدواجن المجمدة التأكد من جودتها ومتابعة عمل المخابز،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- متابعة توفيرأسطوانات البوتاجاز و المقررات التموينية والبترولية بكل المحافظات خلال فترة الاجازات.

- التنسيق المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة المستجدات وإزالة أى عراقيل.

- متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

- متابعة التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بمواعيد الغلق واستمرار حظر الشيشة.

- التركيز على ملف النظافة وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

التصدى للبناء العشوائى

- التشديد على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء خاصة فى أوقات الاجازات

- على المواطنين الابلاغ عن أى شكوى بشأن وجود مخالفات أو تعديات و عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية أو نقص فى السلع و الخدمات أو زيادة تعريفة الركوب على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783