الشرشابي: عامل النظافة أساس نجاح المنظومة الجديدة

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن هيئة النظافة توفر كل الدعم لعامل النظافة فهم الركن الأساسي وعصب الهيئة وأساس نجاح منظومة النظافة الجديدة، وبالتالي تم إطلاق وثيقة تأمين لعمال النظافة بعد توقيع اتفاق مع شركة مصر للتأمين، وكل من يشترك في الوثيقة من عمال النظافة يصرف له مبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وفي حالة الإصابة بالعجز الجزئي يصرف مبلغ 50 ألف جنيه للتأمين على عمال النظافة، وكل من يشترك من العمال سيحصل على كل المزايا.

وثيقة تأمين

وأشار إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قامت بالتواصل مع كل الأفرع التابعة للهيئة من خلال غرفة العمليات وإبلاغهم أنه في حالة تعرض العمال أو الموظفين المشتركين في وثيقة التأمين على الحياة ضد الحوادث أثناء العمل في حالة وقوع الوفاة أو الإصابة نتيجه حوداث يرجى إبلاغ غرفة العمليات بالهيئة للتواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام للتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية وشركة مصر للتأمين لسرعة إجراء ومتابعة صرف مبلغ وثيقة التأمين المستحق للمؤمن عليه وتصل لـ100 ألف جنيه.

حياة كريمة

وأوضح أن هيئة النظافة لا تدخر جهدا في توفير حياة كريمة وتأمين عمال النظافة الذين يتحمَّلون الصعاب ويلعبون دورا نبيلا وعظيما لصالح بلدهم والمواطنين، مؤكدا أن هيئة النظافة تتولى أعمال نظافة وتجميل أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى تغطية أعمال الإنارة لشوارع وميادين كل أحياء العاصمة، فضلا عن رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للقاهرة، كما تتولى شركتان أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية.

خدمة المواطنين

وأشار إلى أن هيئة النظافة في خدمة المواطن وأي شكوى ترد من المواطنين يتم الاستجابة السريعة لها وإزالة أسباب الشكوى من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، لافتا إلى أن جامع القمامة أو المتعهد لا يتقاضى أي أجر مقابل جمع المخلفات من الوحدات السكنية والمحلات التجارية وغيرها، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة في هذا الشأن وسيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف.