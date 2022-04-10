24 إجراء لـ «صحة القاهرة» في رمضان.. أبرزها التفتيش على الأغذية ومتابعة النظافة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن خطة مديرية الصحة بالمحافظة خلال الشهر الكريم تتضمن تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع، بهدف تفعيل 24 إجراءً وقائيًا، أبرزها مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض.

خطة مديرية الصحة في القاهرة خلال رمضان

وتشمل خطة مديرية الصحة ما يلي:

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

- توفير الأدوية والأمصال والمستلزمات بالاستقبال والاقسام الحرجة.

- توفير رصيد كافٍ من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة الطوارئ بالمديرية.

- إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية لمدة 24 ساعة خلال شهر رمضان لتلقى شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

- غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالقاهرة على اتصال دائم بالغرفة الوقائية بالوزارة لإبلاغها بأى حالات طارئة .

- التنبيه على المناطق الطبية بوجود مفتش أغذية نوبتجى على مدار أيام رمضان ويكون على اتصال دائم بالمديرية فى حالة وجود حالة طارئة والتوجه فى الحال لإجراء كل الاجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ بالمديرية بتقرير التقصى فى أسرع وقت.

- التنسيق مع الجهات المختصة من مديرية الامن وشركات الكهرباء ومياه الشرب لتلبية احتياجات المستشفيات واخطارها فى حالة إجراء عمل طارئ.

خطة الصحة لمراقبة الأغذية

وبخصوص مراقبة الأغذية تضمنت خصطة مديرية الصحة بالقاهرة ما يلي:

- تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش فى المحلات والسلاسل والشوادر واتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفين.

- تشديد المتابعة على محلات بيع الألبان ومنتجاتها

- التفتيش على موائد الرحمن وأماكن الإفطار الجماعى من مطاعم وفنادق وأندية والتأكد من الاشتراطات الصحية.

- التفتيش على المجازر سواء لحوم أو دواجن وسحب عينات منها.

- المرور على أماكن تصنيع وعرض المخللات والحلويات

- تفعيل القانون لقمع الغش والتدليس واتخاذ اجراء ضد المخالفين.

- متابعة مصانع ومحلات تصنيع وبيع الأسماك المملحة استعدادًا لعيد الفطر.

- حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية على مدار اليوم لتكثيف العمل وإرسال منشور دورى لكل المناطق بهذا الشأن.

- إخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكل ما تم من اجراءات .

أعمال النظافة ومتابعة الأسواق ضمن الجهود البيئية

وفي مجال البيئة تضمن خطة مديرية الصحة في القاهرة الآتي:

- الرقابة على النظافة العامة للأحياء وإخطار الجهات المختصة بالسلبيات.

- تكثيف عينات المياه من المحطات والشبكات المغذية للتأكد من سلامتها.

- إخطار الأحياء بأى تجمعات للقمامة لإزالتها أولًا بأول.

- التأكد من نظافة الحدائق والمتنزهات

- المرور على دورات المياه العامة بالشوارع والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية.

- متابعة الأسواق والباعة الجائلين ومطالبتهم بالحفاظ على نظافة الموقع.

- التركيز على مكافحة الحشرات فى أماكن تجمعات المواطنين وساحات الصلاة لأداء صلاة التراويح وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا.

- المستشفيات تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة.