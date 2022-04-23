حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف تنتظر دعوة لحضور قمة حلف الناتو المقبلة

تشهد حرب روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة على مدار الساعة، إذ قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إنهم ينتظرون دعوة لحضور قمة حلف الناتو المقبلة، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، بعد توترات شهدتها الدولتين بسبب مطالبات أوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو، وهو ما ترفضه روسيا.

رئيس أوكرانيا: كييف تستلم أسلحة طلبتها من حلفائها

وعن تفاصيل حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده بدأت استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها لمواجهة القوات الروسية.

وعقد اجتماع، الأسبوع المقبل، في ألمانيا لمسؤولي الدفاع والقادة العسكريين من أكثر من 20 دولة برعاية وزير الدفاع الأمريكي؛ لمناقشة احتياجات أوكرانيا من الأسلحة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، دعوة 40 دولة، بما فيها أعضاء من حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر عقد الجلسة، يوم الثلاثاء، في قاعدة رامشتاين الجوية.

ونوهت بأنّ الاجتماع سيناقش تقييم الأوضاع على الأرض في أوكرانيا، فضلًا عن بحث استمرار دعم أوكرانيا المستمر بالأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى.

أمريكا تؤكد التزامها الثابت بدعم أوكرانيا

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التزام أمريكا بدعم أوكرانيا حكومة وشعبا، خلال لقائه اليوم، مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في واشنطن.

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في واشنطن اليوم السبت.

وأشار البيت الأبيض إلى أنّ الجانبين الأمريكي والأوكراني، ناقشا المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا.