تعاون بين البترول وجنرال اليكتريك العالمية في مجال خفض الانبعاثات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال اليكتريك العالمية، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية في إطار القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء التعاون والتنسيق المشترك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مؤتمر إيجبس في فبراير الماضى بالقاهرة والتي شكلت ائتلافا بين شركات قطاع البترول و شركات عالمية مثل جنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل للتعاون في وضع الحلول وتنفيذ المشروعات الداعمة لهذه الاهداف في قطاع البترول والغاز .

شراكات قطاع البترول مع شركات عالمية

وأكد المهندس طارق الملا أهمية الشراكات والتفاهمات التي ابرمها قطاع البترول مؤخرا مع شركات عالمية كبري مثل جنرال اليكتريك للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها مما يعزز قدرة القطاع على الوقوف على أفضل السبل للتعامل بكفاءة مع هدف تحقيق الاستدامة بمنشآت البترول والغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود الأحفورى التقليدي بطرق مستدامة.

وأضاف الملا أن التنسيق جاري بشكل فعلي مع عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة والريادة في تكنولوجيات الطاقة و حلول الاستدامة من خلال ورش العمل للوصول لأفضل المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها سويا لتحقيق تلك الأهداف.

ولفت وزير البترول إلى أنه سيجري تقديم تلك المخرجات أمام قمة COP27 في مصر كخطط تنفيذية لتحقيق رؤية الاستدامة وتحول الطاقة.

دراسة مشروعات لتخفيض الانبعاثات في منشآت البترول

وشهد اللقاء استعراض التعاون من خلال الائتلاف الذى يضم شركات انبى وبتروچت و جنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل لدراسة اقامة مشروعات لتخفيض الانبعاثات في منشآت البترول والغاز تحقيقا للاستدامة علاوة على التعاون في مشروعات التقاط الكربون و تخزينه في إطار توفير وقود احفوري مستدام، حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل بين فريقى العمل من الجانبين لاستعراض اهم التكنولوجيات الداعمة لذلك علاوة علي دراسة اقتصاديات هذه المشروعات حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.