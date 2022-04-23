طارق لطفي: اعتذرت عن مسلسل من أجل جزيرة غمام.. وهذه دلالات صوت «خلدون»

روى الفنان طارق لطفي كواليس انضمامه لفريق عمل مسلسل جزيرة غمام، قائلا إنه كان يعمل بمسلسل آخر، وقابل عبدالرحيم كمال بالصدفة في الشركة المنتجة، حيث اعتذر عن المسلسل الذي كان من المقرر أن يعمل به.

وبحسب «لطفي»، روى «كمال» أمامه قصة مسلسل جزيرة غمام، وعلى الفور اعتذر هو الآخر عن المسلسل الذي كان من المقرر أن يعمل به، وقرر أن يعمل في جزيرة غمام، وبالتحديد تجسد دور «خلدون»، موضحا «المسلسل عجبني جدا، لأن عبدالرحيم حكاه كويس جدا، وحكاه بحرفنة، ولقيت إن الحدوتة فيها حاجات كتير ورسائل كتير جدا».

التحضير الجيد لشخصية «خلدون» كان أمرا مهما

وأضاف طارق لطفي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحضيره الجيد لشخصية خلدون كان أمرا مهما للغاية، بداية من الشكل وكل تفصيلة صغيرة، «الشعر اللي جاي على قدام عند الراجل دي تفصيله بيبقى فيها دلالات معينة مع الشنب اللي طالع لفوق مع التاتوهات اللي جنب العين، مع شكل الذقن، وكلها رموز تشير للسحر، لذا استغرق العمل على الشخصية على مستوى الشكل وقتا طويلا».

صوت «خلدون» كان الأهم في تكوين الشخصية

وتابع «لطفي»، أن اختيار الملابس أيضا استغرق وقتا كبيرا، «حسين المنباوي اختار لي البالطو الأيكوني بتاع الشخصية»، مؤكدا أن صوت «خلدون» كان الأهم بالنسبة للشخصية، «كان مهم يستخدم صوت يحسس اللي بيسمعه بالتهديد طول الوقت حتى وهو مبتسم، لازم الصوت يكون فيه نوع من أنواع التهديد، فوصلت لطبقة محددة حبيتها وجربتها في الكلام فاستقرينا عليها، واستقرينا على طريقة أدائه لأنه مفيش شرير بيقول إنه شرير».

المشاهد الأصعب لم تعرض بعد

وكشف «لطفي»، عن أن تصوير المشاهد على البحر كان صعبا للغاية، لأن درجات الحرارة كانت منخفضة جدا والرياح شديدة والمراكب لم تكن تثبت بمكانها، لافتا إلى أن المشاهد الأصعب لم تُعرض بعد وستُعرض خلال الحلقات المقبلة.