عاجل.. روسيا: الغرب قد يستخدم أسلحة دمار شامل في أوكرانيا لإلصاق الاتهام بنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الغرب قد يستخدم أسلحة دمار شامل في أوكرانيا لإلصاق الاتهام بموسكو، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبشأن تطورات الحرب ق ال حاكم منطقة لوهانسك، سيرهي هايدي، إن القصف كثيف في المدن التي تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة.

القوات الأوكرانية تغادر مستوطنات فى لوهانسك

وأوضح «هايدي» إن القوات الأوكرانية كانت تغادر بعض المستوطنات هناك من أجل إعادة تجميع صفوفها ، لكن هذا لا يرقى إلى مستوى انتكاسة خطيرة،فيما تنفي روسيا استهداف مناطق مدنية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

فتح ممر إنسانى لإجلاء المدنيين اليوم

وأعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا،إيرينا فيريشوك، فتح ممر إنساني اليوم من مدينة ماريوبول، قائلة «إذا سارت الأمور على ما يرام فإن الإخلاء سيبدأ ظهرًا بالتوقيت المحلي فى 10 صباحًا بتوقيت جرينتش».

وكتب فيريشوك في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «اليوم ، سنحاول مرة أخرى إجلاء النساء والأطفال والمسنين».