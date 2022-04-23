محمود البزاوي عن مشاركته في جزيرة غمام: «كنت حابب أدخل عالم عبدالرحيم»

قال الفنان محمود البزاوي إنه يتعامل مع مهنة التمثيل بالهوى، ولأنه يحب الكاتب عبدالرحيم كمال كثيرا، مشيرا إلى أنّه مجرد ما عُرض عليه دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، علم أن كاتبه عبدالرحيم كمال شعر بالسعادة بشكل كبير، خصوصًا أنّه العمل الثاني له مع عبدالرحيم كمال بعد مسلسل «أهو ده اللي صار».

وأضاف محمود البزاوي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه تفاجأ بأنّ حدسه كان صحيحا، وأنّ عبدالرحيم كمال له عالم كان يجب عليه أن يدخله «ودخلته في المسلسل»، خصوصًا أنه رشّحه واختار أنّ يبقى موجودًا معه، متابعًا: «حسيت بمسؤولية التوصيل، إني أبقى الموصل للعالم بتاعه للناس، وإني هبقى وسيط».

الإسقاط وظيفة المتفرج

وأضاف البزاوي أنّ الجميع يتحدث عن الإسقاطات التي يحتوي عليها مسلسل «جزيرة غمام»، لكن الإسقاط وظيفة المتفرج، «الجمهور يتفرج ويشوف الإسقاط واصل أو مش واصل، صح أو مش صح، وده الاختبار الصعب للكاتب والممثل والمتلقي»، كاشفا عن أن ممارسته للهجة الصعيدية في أعمال كثيرة من قبل سهل عليه تأديتها في مسلسل جزيرة غمام، «اللهجة الصعيدية محتاجة ودن موسيقية مش أكتر، وإحنا معانا مصحح لغة وهو الأستاذ عبدالنبي واقف معانا يصحح الكلمة والحرف، وبالفعل اللغة وصلت صح».

3 أدوار رئيسية للشر بالمسلسل

وشرح البزاوي إن مسلسل «جزيرة غمام» على الرغم من أنه يحتوي على 3 أدوار رئيسية للشر، وهي شخصية «خلدون»، الذي يجسدها الفنان طارق لطفي وشخصية «الشيخ محارب» الذي يقدمها الفنان فتحي عبدالوهاب، وشخصية «الشيخ بطلان» الذي يجسدها هو، إلا أن الـ3 شخصيات مختلفة تماما، «الشخصيات مكتوبة على الورق بشكل مختلف، وأنا كنمط في التمثيل مكتوب بشكل مختلف عن الفنان فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي، فكل البشر عندنا جانب شرير في شخصياتنا، إما يتفتح لنا باب أو يتسد علينا باب، الممثل بيقدر يتحايل علشان يخرج الشر، فالشر هيكون شبهي كنمط وعلشان كده هيطلع مختلف».