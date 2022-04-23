طارق لطفي: أتابع ردود فعل الجمهور على جزيرة غمام ولم أتوقع هذا النجاح

قال الفنان طارق لطفي، إنّه يتابع ردود الفعل على مسلسل «جزيرة غمام»، إذ إنّ آراء الجمهور في المسلسل مدهشة ومبهرة، والجمهور يعلم الفنان كل فترة أمرًا جديدًا، وهو أن يقوم الفنان بعمل أمر جيد وراقٍ ومختلف.

وأضاف لطفي، خلال لقاءه مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، «الجمهور بيقولنا أعمل حاجة كويسة ومختلفة وأنا هقف جنبك، ردود الفعل مدهشة بشكل غير عادي، وكلنا فرحانين بها جدًا، ومكناش متوقعين الحجم ده من النجاح، كنا بس متوقعين نعمل عمل جيد لأن كل العناصر الأساسية متوفرة بشكل جيد، من كاتب رائع ومخرج رائع ومدير تصوير وشركة إنتاج وممثلين محصلوش، كل واحد منهم ممثل تقيل يشيل عمل، فلما تجتمع العناصر دي مع بعضها أكيد المحصلة هيكون فيها حد أدنى من النجاح، ولكن المحصلة الحمد لله بقت حاجة هايلة ورد فعل الناس حسسنا إننا لازم منفكرش بالجمهور بالشكل ده لأنه بيدهشنا كل مرة».

عبدالرحيم كمال اللغة عنده في المسلسل ده هايلة

وأوضح طارق لطفي، أنّ الكاتب عبدالرحيم كمال، كاتب مسلسل «جزيرة غمام» صعيدي المنشأ ويفهم جيدًا بتفاصيل مجتمع الصعايدة، «هو عارف أكتر مننا وإحنا روحنا منطقته، وعبدالرحيم اللغة عنده في المسلسل ده هايلة لأنه صعيدي وأصله أقرب للغة دي، لأنه عنده جمل قصيرة جدا لو فردناها في العامية هنلاقيها 4 أو 5 جمل، وكل جملة بتتقال بمعنى وتنفع تبقى مثل، واستخدم الجمل بشكل مكثف جدًا وكان لازم نقولها بلهجتها المظبوطة علشان تطلع طعمها حلو زي ماهو كاتبها، فكان لازم نذاكر كويس ونحفظ الجمل زي ما قالها كويس».

جمل المسلسل الحلوة ساعدت الممثلين على النجاح

وتابع لطفي: «أحلى حاجة في كتابة عبدالرحيم كمال للمسلسل مش بس أحداثه المتلاحقة، لأ كمان جمله الحلوة أوي اللي ساعدت الممثلين على النجاح».