وظائف خالية في بنك QNB لخريجي كليات التجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط

أعلن بنك QNB عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الخالية لخريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، وأصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، للعمل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح البنك، عبر حسابه الرسمي تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف في بنك QNB، وفق ما أعلنه البنك، الذي جاء كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف خريج جامعي، ويفضل أن يكون درجة الماجستير في تخصص تجارة أو أعمال.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ذات صلة في الصناعة المصرفية، ويفضل أن يكون ذلك مع بنك محلي أو دولي كبير.

- أن يكون على دراية بالهيكل التنافسي للسوق والممارسات الصناعية وأي لوائح لقطاع العملاء المصرفي.

- طلاقة اللغتين العربية والإنجليزية.

مسئوليات الوظائف

- الحفاظ على علاقة قوية وفعالة مع جميع الإدارات والوحدات الأخرى ذات الصلة لتحقيق أهداف أو أهداف المجموعة.

- التأكد من اكتمال الوثائق في فتح ومراجعة وصيانة الخدمات المصرفية الخاصة، ومراجعة الوثائق على جميع الحسابات الجديدة لضمان اتباع الإجراءات المناسبة ومتابعة العلامات الحمراء والموافقة عليها بشكل صحيح.

- تأكد من تلبية جميع متطلبات العميل والعناية الواجبة والمتطلبات التنظيمية الأخرى للحسابات الجديدة.

- الحفاظ على الحفظ الآمن لجميع المستندات عن طريق حفظ المستندات وفقًا للسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المحددة.

- الانخراط بالتنسيق مع فريق الخدمات المصرفية الخاصة، مع العملاء وممثليهم في الحصول على واستكمال المتطلبات المستندية اللازمة لفتح الحسابات والاحتفاظ بها مع الفرع.

- تقديم الوثائق في الوقت المناسب إلى الأرشيف المركزي، عند الاقتضاء.

- التنسيق مع إدارة العمليات لإغلاق ملفات العملاء في الوقت المناسب وأرشفتها والتخلص منها في نهاية المطاف عند إغلاق حسابات العملاء.

- امتلاك المعرفة بالتطورات في عمليات الفرع والضوابط والقواعد أو اللوائح وأفضل الممارسات ، حسب الاقتضاء.