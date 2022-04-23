السفر وكعك العيد يرفعان الطلب على المواد البترولية 20%.. السعر ثابت

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز والمواد البترولية ثباتًا سعريًا، قبيل عيد الفطر المبارك بأيام قليلة في كل المحافظات، لتباع أنبوبة البوتاجاز المنزلي بسعر 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام «تسليم مستودع التوزيع للمستهلك»، و150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا.

وبحسب عفيفي بدوي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال إن كعك عيد الفطر يرفع الطلب على إسطوانات البوتاجاز في المحافظات، لافتا إلى أن الصعيد الأكثر استهلاكا للبوتاجاز، وأن هناك وفرة في المعروض من المواد البترولية بسبب السفر والتنقل بين المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة تضخ كميات كبيرة لمواجهة احتياجات الطلب.

«بدوي»: عيد الفطر هذا العام بلا أزمات في البوتاجاز

وأضاف أن عيد الفطر هذا العام بلا أزمات في البوتاجاز والمواد البترولية، نتيجة لتوسعات الدولة فى إدخار الغاز فضلًا عن ضخ الحكومة لكميات إضافية في جميع مستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين لمواجهة الطلب، وأشار إلى أن زيادة على الضخ اليومي للبوتاجاز الذي يقدر بنحو مليون و100 أسطوانة كمخزون يتم اللجوء إليه وقت الحاجة.

وتابع أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تشهد ارتفاعًا في معدل الاستهلاك لتصنيع الكعك والبسكويت استعداد لعيد الفطر المبارك، وارتفاع في سحب مخابز الحلوى للإسطونات بنحو 15 - 20% ككميات إضافية على الاستهلاك، واستبعد نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البترولية، حدوث نقص بكميات البنزين والسولار، فيما يتعلق باستهلاك البنزين والسولار خلال عطلة العيد نتيجة السفر والرحلات والتنقلات بين المحافظات.

الأمور مستقرة بمحطات البنزين ولا يوجد شكاوى

وقال إن الدولة تتابع يوميا محطات ومستودعات البوتاجاز؛ لسد أي نقص علاوةً على قيامها بضخ كميات إضافية في الأسبوع الأخير من رمضان، حيث تضخ من 20 إلى 25 مليون لتر يومياً، تحسبا لحدوث أي اختناقات على الطرق السريعة، وأوضح نائب رئيس شعبة المواد البترولية، أن الأمور مستقرة في محطات البنزين بكافة المحافظات ولا يوجد أي شكاوى.

وأفاد بأن الهيئة العامة للبترول، تكشف على أرصدة المحطات 4 مرات يوميا لمواجهة أي مشاكل أو أي نقص، مضيفًا أنه سيتم العمل بنفس الإمدادات تقريبا التي تم ضخها خلال شهر رمضان، مؤكدا عمل كافة محطات تموين السيارات خلال عيد الفطر بانتظام ودون توقف، لتلبية كامل احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة دون انقطاعات.

وتوقع «عفيفي»، عودة الحياة لمعدلاتها الطبيعية بعد عيد الفطر، حيث يقل الطلب على أسطوانة البوتاجاز فى الصيف مقارنة بالشتاء.