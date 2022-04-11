إصابة عاملين في انفجار خزان «فارغ» لنقل المواد البترولية بالغربية

أصيب عاملان في ورشة لحام بمنطقة «أم زغلول»، بدائرة مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، مساء اليوم الاثنين، إثر انفجار خزان خاص بإحدى السيارات المخصصة لنقل المواد البترولية «فنطاس»، أثناء إصلاحه بإحدى ورش الحدادة واللحام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بوقوع انفجار في أحد الخزانات «فنطاس» فارغ، خاص بسيارة لنقل المواد البترولية، وذلك أثناء إصلاحه في ورشة لحام، مما أسفر عن إصابة 2 من العاملين بالورشة.

تفاعل شرر اللحام مع بقايا المواد البترولية

انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف، إلي محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على انفجار الخزان، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام 2 من العاملين بإحدى ورش الحدادة بإجراء عملية إصلاح ولحام خزان مخصص لنقل المواد البترولية فارغ، خاص بسيارة نقل، حدث تفاعل بين الشرار الصادر من ماكينة اللحام مع بقايا المواد الملتهبة الموجودة في الفنطاس، مما أدى إلى انفجار وتطاير قطع حديدية من الخزان.

أسفر الانفجار عن إصابة كل من «هاني م.»، 34 سنة، و«أحمد س.»، 40 سنة، بإصابات وكسور متعددة، وجرى على الفور نقلهما إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.