شعبة المواد البترولية تكشف إجراءات جديدة لمحطات البنزين

انتهت الشعبة العامة للمواد البترولية من إعداد تصورها حول مطالب محطات البنزين لتطويرها وإعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عقدها لعدة اجتماعات مع عدد كبير من شركات البترول والهيئة العامة للبترول.

اجتماعات مع شركات لتطوير وهيكلة محطات البنزين فى مصر

وقال عفيفي بدوي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لموقع وبوابة «الوطن» بأن مجلس إدارة الشعبة عقد عدة اجتماعات مع عدد من الشركات لتطوير وهيكلة محطات البنزين في مصر.

وأشار نائب رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن شركة مصر للبترول قد أبدت موافقتها على مطالب محطات البنزين والتى تم الموافقة عليها من شركة مصر للبترول.

جدول أعمال الاجتماع مع شركة مصر للبترول

وجاءت طلبات أعضاء الغرف التجارية خلال اجتماع مع رئيس شركة مصر للبترول كالآتي:

زيادة مساهمة شركة مصر للبترول في تطوير المحطات بنسبة 50% من الشركة و50%من الوكيل لتشمل (أرضيات، وخطوط، جريليات، وخزانات، وطلمبات، شبكة الكهرباء ....إلخ).

متابعة منظومة الإطفاء والحرائق عن طريق المسؤولين بالشركة وعمل اللازم وعدم التطرق لوقف المحطات بسبب منظومة الأمن الصناعي لدى الشركة.

زيادة العمولة الممنوحة للمحطات نظراً إلى زيادة أعباء المحطات.

زيادة نولون الشحن لسيارات نقل المواد البترولية.

ويشار إلى أن إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة لشركة مصر للبترول بلغ 1504 محطات في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، فضلا عن انتهاء الشركة من تطوير 86 محطة ومنفذا خلال العام بتكلفة 40 مليون جنيه.

وافاد نائب رئيس شعبة البترول بأن مجلس إدارة الشعبة فى انتظار تحديد مواعيد مع الهيئة العامة للبترول لحل المشاكل التابعة لهذا الشأن.

وفى انتظار أيضاً تحديد اجتماع مع الشركة القابضة للغازات إيجاس وشركة بتروجاس وشركة التعاون للبترول.