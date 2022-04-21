10 أيام تفصلنا عن صلاة عيد الفطر المبارك، ومع اقتراب العيد، ودخول العشر الأواخر من شهر رمضان، تبدأ الأسر في شراء الكحك والبسكوت والملابس استعدادًا للاحتفال بإلإجازة، ويبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة دمياط لأداء الصلاة والتي ستكون مدتها 10 دقائق بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة دمياط

تستعرض «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر في محافظة دمياط، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، لقرائها ومتابعيها في كل مكان، إذ أعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة دمياط سيأتي في تمام الساعة 5:33 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط ووفقًا للهيئة العامة للمساحة.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

وذكرت وزارة الأوقاف، أن هناك شروطًا وضوابط محددة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المختلفة بمحافظة دمياط، والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام بخطبة العيد الموحدة في النص والمضمون، والتي ستكون مدتها 10 دقائق فقط مثل صلاة الجمعة.

- يجب على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق تجنبًا للتكدس.

- فتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح فيها أثناء صلاة الجمعة، مع عدم إقامة الصلاة في الساحات العامة.

أوقاف دمياط تستعد لعيد الفطر المبارك

وأعلن الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط ، خلال حضوره جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط أمس الأربعاء، أن المديرية أعدت قائمة بالمساجد الكبرى التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك 2022، بتخصيص أئمة وخطباء وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرًا إلى أن صلاة العيد داخل المساجد فقط وفقًا للاجراءات الإحترازية وللضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف.