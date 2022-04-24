أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر

أسعار الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث المختلفة، خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، إذ يلجأ المواطنين غلى تخزين ما يحتاجون إليه من طعام وشراء، خوفا من غلق المحلات والأسواق التجارية، خلال أيام الأعياد.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن باعتبارها عنصرًا أساسيًا على مائدة الطعام في الأسواق التجارية، اليوم الأحد المافق 24 أبريل، وفق جولة «الوطن» في الأسواق في منطقة «الدقي»، والبيت جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتباينت أسعار منتجات الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، ليصل سعر كيلو الدجاج المتبل إلى قيمة 145 جنيها، فيما يصل سعر كيلو الأوراك إلى قيمة تتراوح بين 70 و130 جنيها، فيما يصل سعر الكيلو من الشيش طاووق إلى قيمة مالية تتراوح بين 80 و110 جنيهات، فيما يصل سعر طبق كبدة الدجاج، والتي يصل وزنها إلى كيلو جرام ليتراوح بين 81 و100 جنيه.

ووصل سعر الكيلو الواحد من صدور الدجاج إلى قيمة 75 جنيها، فيما يصل سعر كيلو الدبابيس إلى قيمة مالية تتراوح بين 82 و100 جنيه، بينما يصل سعر كيلو الدجاجة الكاملة والتي يصل وزنها إلى كيلو جرام قيمة 77 جنيها، فيما يتراوح سعر الفيلية بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وجاء سعر الكتكتوت الأبيض الواحد اليوم الأحد ليصل قيمة مالية تتراوح بين 8 و12.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم إلى قيمة تراوحت بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم الأحد

ووصل سعر الكيلو من الفيلية الرومي لقيمة 140 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو الكبدة منه إلى قيمة 85 جنيها، كما جاء سعر الكيلو من القوانص ليصل إلى 67 جنيها، وبالنسبة لسعر الكيلو الواحد من الأجنحة وصل إلى 54 جنيها.