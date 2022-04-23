قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الجديدة، يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 والقنوات الناقلة، التي تتضمن شبكة قنوات «ON» ومنصة «Watch IT» الإلكترونية، التي تُطرح عليها الحلقة بعد عرضها تلفزيونيًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويواصل المخرج بيتر ميمي في الحلقات الجديدة إلقاء الضوء على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وحددت شبكة قنوات «ON» مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 والقنوات الناقلة له، ضمن خطتها البرامجية التي أعلنت عنها في بداية موسم الدراما الرمضانية، ضمن مواعيد مختلفة على مدار اليوم على قناتي «ON» و«ON دراما».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22 والقنوات الناقلة في تمام الساعة الـ 9:30 على «ON»، بينما تعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي، الأولى في الـ 4:20 صباحًا، والثانية في الساعة الـ 3 عصرًا، بينما تذاع الحلقة الجديدة في تمام الساعة 11:20 على «ON دراما»، وتعاد في 3 مواعيد على مدار اليوم، بداية من 4:40 صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، بينما تكون الإعادة الثالثة في السادسة مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، مساء أمس، إلى عدد من الأحداث المهمة التي مرت على مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان من بينها أحداث الكاتدرائية التي شهدت أعمال عنف بسبب أطراف مجهولة، وغيرها من الأزمات السياسية والاقتصادية التي كانت وراء ظهور حركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس بسبب سياساته وقراراته المتخبطة، وتدخل جماعة الإخوان في حكم البلاد.