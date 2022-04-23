مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21.. غضب الإخوان بسبب تمرد وسحب الثقة من مرسي

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، ظهور حملة تمرد، بسبب حالة الغضب الواسعة من سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان يتولى حكم البلاد بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، ورغبة الشعب في سحب الثقة منهم، بعد ظهور أزمات سياسية واقتصادية كبيرة منذ جلوسه على كرسي الرئاسة، خاصة أحداث الكاتدرائية بالعباسية، والاعتداء على مشيعين جنازة أقباط الخصوص.

وتناولت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، قيام جماعة الإخوان بطبع كتب تتحدث عن إنجازات واهية للرئيس في ذلك الوقت، باعتباره أول رئيس ملتحي وأول رئيس يصلي الجمعة في مسجد مختلف كل أسبوع، وهو ما آثار سخريتهم في ظل الوضع المتردي الذي تمر به البلاد، ما بين أعمال العنف وانقطاع الكهرباء المستمر، وغيرها من الأزمات ليكون الوقت المناسب بالنسبة لهم لإمضاء استمارات تمرد.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 على حالة الغضب التي انتابت جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها في الشارع، بعد انتشار حملات سحب الثقة من الرئيس الإخواني، واعتبروه خروج عن الحاكم وأنها ضد الشرعية، في الوقت الذي كان فيه استجابة كبيرة في الشارع لاستمرات سحب الثقة.