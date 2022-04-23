مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21.. الاعتداء على الكاتدرائية يثير غضب الشعب

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، للمواجهات التي حدثت خلال تشييع جنازة أقباط الخصوص، من أمام الكاتدرائية في منطقة العباسية، وتطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة بين المشيعين وبعض الأطراف المجهولة، وفي تلك الأثناء كان يجتمع أعضاء مكتب الإرشاد في منزل محمد مرسي بالتجمع الخامس، على وليمة وتجاهلوا الوضع المتأزم في الشارع المصري.

إصدار بيان من الرئاسة

وأبلغ نائب الرئيس في ذلك الوقت محمد مرسي، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، أن الرئاسة لا بُد أن تُصدر بيانًا بخصوص أحداث الكاتدرائية، لأن الأمر سيكون له أصداء في الخارج.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

وتعكس أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، حالة الغضب الشعبي بسبب الاعتداء على الكاتدرائية من العناصر المجهولة في ذلك الوقت، وظهر ذلك في الحديث بين الضابط مروان «أحمد عز» ووالده المستشار العدوي «خالد زكي»، الذي يصف ما حدث بـ«وصمة العار»، وأنها ستصاحب محمد مرسي طوال العمر، الذي يستمر في ترويج الأكاذيب.