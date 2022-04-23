بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة إجراءات التبرعات للجمعيات الأهلية

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الآن، وحرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على مداعبة الأعضاء قبل بداية الجلسة، كما حرص على تهنئتهم بمناسبة الأعياد.

متابعة التبرعات النقدية

يناقش المجلس خلال جلسته العامة الآن، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

أكدت النائبة سها سعيد في طلب المناقشة العامة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، وقد برز ذلك في عدد المزايا والتسهيلات الممنوحة لها، لاسيما مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات الأهلية

وأشارت النائبة سها سعيد في طلب المناقشة إلى تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 2021، وقد بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من الجهات المانحة مبلغ 2 مليار و222 مليون جنيه، كما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية 4 مليارات و997 مليون جنيه.

وأوضحت النائبة سها سعيد في طلب المناقشة إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، وذلك لضرورة الحرص على الشفافية والإعلان عن أوجه صرف تلك التبرعات وأليات الرقابة عليها والنتائج المحققة من صرفها وأيجاد قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيماتها الجغرافية مما يسهل الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى العمل الخيري التنموي.