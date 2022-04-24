أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر

فيتامينات ومعادن مختلفة، لا يمكن أن يتخلى عنها جسم الإنسان، متوفرة في أنواع الخضروات الكثيرة، تجعل الراغبين في الحفاظ على صحتهم، يبحثون بشكل يومي ودائم عن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية والمحلات التجارية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حتى يستطيعون تعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات الصيام.

واهتمامًا بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 24 أبريل من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في عدد من الأسواق التجارية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- تراوح كيلو الطماطم اليوم الأحد في الأسواق، إلى قيمة تتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات في الأسواق.

- فيما جاء سعر كيلو ورق العنب اليوم، ليصل لقيمة تتراوح بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، والعنب البلدي 6.5 وحتى 8 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو البسلة اليوم لقيمة تتراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

- فيما جاء سعر كيلو السبانخ ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

- وبالنسبة لسعر كيلو الثوم المفروم اليوم فوصل إلى 20 جنيها.

سعر الخيار والجزر

- وصل سعر الباذنجان البلدي اليوم الأحد لقيمة تتراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الباذنجان الرومي إلى قيمة تراوحت بين 3.5 و6 جنيهات، باذنجان أبيض من 5 لـ10 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر كيلو القلقاس وصل لقيمة تراوحت بين 3 و6 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر كيلو الفلفل الألوان تباينا، فتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

- سعر الكيلو جرام من الخيار الصوب ليتراوح بين 5 لـ7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 لـ6 جنيهات.

- كما جاء سعر كيلو الجزر بدون عروش ليتراوح اليوم بين 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو الواحد.

-كما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الرومي البلدي ليصل لقيمة تتراوح بين 5 لـ6 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 6 لـ8.5 جنيه للكيلو الواحد.

- ووصل سعر كيلو الثوم لقيمة تتراوح بين 3.5 جنيه حتى 5.5 جنيه للكيلو الواحد.

- كما سجل سعر كيلو الكوسة 2,5 جنيه وحتى 4.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 إلى 7 جنيهات.