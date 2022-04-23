رفع 2010 أطنان مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وبصفة دورية ويومية.

رفع أكثر من 2000 طن قمامة ومخلفات

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها بلغت 2010 أطنان بـ14 مركزًا ومدينة، منهم 378 طنًا في كفر الشيخ ، و54 طنًا في برج البرلس، وسيدي سالم 155 طنًا، وسيدي غازي 48 طنًا، وبلطيم 117 طنًا، والرياض 115 طنًا، وبالحامول 170 طنًا، ومصيف بلطيم 44 طنًا، وقلين 121 طنًا، وبيلا 170 طنًا.

كما أكد أنه تم رفع مخلفات وقمامة في دسوق بنحو 250 طنًا، وفوه 201 طن، ومطوبس 161 طنًا، ومسير 25 طنًا، بإجمالي 2010 أطنان، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية.

كما شدد على متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.