رفع 55 طن قمامة وشن حملة إنارة وإشغالات بأخميم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، عدة حملات نظافة ورفع أتربة ورفع إشغالات بشوارع مدينة أخميم والقرى التابعة لها.

وجرى رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين، بشوارع أخميم وفى قرية «نيدة»، تم تنفيذ حملة نظافة، ورفع أتربة بناحية الصوامعة، ورفع أكثر من 30 طن مخلفات قمامة، ومواد صلبة بالطريق السريع، وجرى رفع جميع الأتربة والرمال، وكذلك رش وغسيل الأرصفة وتركيب كشافات إنارة بالطريق.

توسعة طرق قرية الحواويش بمركز أخميم

وفي قرية «الحواويش»، واصلت الوحدة المحلية، أعمال النظافة ورفع مواد التدبيش لتوسعة الطريق، وتسيير حركة المرور، كما جرى رفع 25 طن أتربة ومخلفات.

حملة إنارة بمركز أخميم

كما قام فريق الإنارة التابع لمدينة اخميم بحملات إنارة وإصلاح وصيانة الأعمدة بشوارع أخميم شملت إصلاح الأعطال بمحول كهرباء بمنطقة رابعة العدوية، بالتعاون مع الإدارة الهندسية للكهرباء بمركز أخميم، وقد تم انارة المنطقة كما تم إنارة شارع العقيد وشارع الشرقاوى ومراجعة الإنارة بالطريق الرئيسي أخميم سوهاج.

استمرار حملات النظافة ورفع الإتربة لعدم تراكمها

وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات أولا بأول، ومنع تراكمها، والعمل على رفع الإشغالات، وتوسعة الطرق بصفة مستمرة، لتسهيل حركة المرور بالمركز.

كما تأتي تلك الحملات والمتابعة الدائمة للمركز والقرى التابعة، في إطار متابعة مشروعات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.