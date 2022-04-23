طقس كفر الشيخ اليوم.. سطوع الشمس وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع سطوع الشمس على مختلف مناطق المحافظة، وتنتظم حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز، وتسير حركة الملاحة البحرية أيضًا في معدلاتها الطبيعية.

طقس كفر الشيخ اليوم

كما يشهد طقس كفر الشيخ اليوم سطوعًا للشمس بشكل كبير، خاصة في المناطق الشمالية من محافظة كفر الشيخ والتي تتميز بارتفاع درجة الرطوبة فيها خلال فصل الشتاء، كما تشهد المناطق الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة أيضًا خلال ساعات النهار بينما تشهد ساعات الليل برودة.

انتظام حركة الصيد بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

وتشهد حركة الصيد انتعاشة بعد تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، حيث خرجت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد عقب تزودها بالوقود والمستلزمات اللازمة لعمليات الإبحار في مياه البحر الأبيض المتوسط، بينما خرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم ببحيرة البرلس والبوغاز.

وتشهد طرق محافظة كفر الشيخ، سيولة مرورية بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، وذلك وفقا لمصدر في إدارة مرور الإقليم، حيث أكد على عدم وقوع حوادث اليوم حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الطرق والمحاور تشهد تمركزات مرورية وسيولة في حركة السير.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقًا لمصدر داخل غرفة العمليات ومركز الأزمات بديوان عام المحافظة، فإن حالة الطوارئ مستمرة داخل مرافق المحافظة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين خاصة من انقطاعات الكهرباء التي من المتوقع أن تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لتلقي الشكاوى، فضلًا عن التنسيق مع مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المرافق خاصة مرفقي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنه جرى صيانة المعدات اللازمة لحل مشاكل المرافق، فضلًا عن تدريب فرق الصيانة المتحركة على أحدث الوسائل المستخدمة في عمليات إصلاح أعطال المرافق، لتكون جاهزة للتحرك في أي لحظة حال وقوع طوارئ أو حدوث أعطال بالمرافق.