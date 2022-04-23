عاجل.. قائد عسكري روسي: نخطط لسيطرة دائمة على أراضي أوكرانية

قال قائد عسكري روسي كبير إن موسكو تخطط لاحتلال دائم للأراضي الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها في الحرب، وهو ما جعل الرئيس الاوكرانى يحذر من أن الغزو الروسي لبلاده ما هو إلا البداية وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية .

وقال رستم مينكاييف، القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية، إن روسيا تهدف الآن للسيطرة على جنوب أوكرانيا وتشكيل جسر بري إلى شبه جزيرة القرم.

أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية استأنفت الغارات الجوية على مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول،وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكرانى، أن القوات الروسية تحاول القيام بعمليات لاقتحام مصنع آزوفستال منوها إلى أن القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية شرق البلاد.

فى السياق، أعلنت سلطات محافظة أوديسا الأوكرانية أن روسيا حركت 4 غواصات من قاعدة في شبه جزيرة القرم باتجاه البحر الأسود.