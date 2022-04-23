وكيل «الشيوخ»: رقابة أموال المؤسسات الأهلية هدفها ضمان حسن الاستخدام

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تحقيق الرقابة على التدفقات المالية والعينية الضخمة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في شهر رمضان المعظم، وهي المناسبة السنوية الأهم التي تنشط خلالها هذه المؤسسات طلباً للدعم والتبرعات.

فيبي فوزي: السيسي أعلن أن 2022 عاما للمجتمع المدني

وقالت «فوزي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني، إنه انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، فقد أعلن أن العام الجاري هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن، تماما مثلما يمنحها كل الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل.

وأوضحت النائبة فيبي فوزي، أنه انطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كل المجالات، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها.

الرقابة على التبرعات مطلب عادل

وأشارت إلى أن الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة، خاصة أنه تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً، أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى.

ووجهت النائبة فيبي فوزي، الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي لا تألو جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، قائلة «أثق تماماً أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها».