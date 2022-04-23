أسعار الكعك والبسكويت تبدأ من 70 جنيهًا والرنجة 40

قال محمد كمال مدير فرع مجمع عرابي الاستهلاكي، إن وزارة التموين والشركة القابضة في أي مناسبة للمصريين تقف بجانبهم لتوفير السلع الخاصة بالمناسبة نفسها، حيث تم توفير ياميش رمضان الأيام الماضية وطوال الشهر الكريم، وهذه الأيام يتم توفير كعك عيد الفطر المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام، مشيرا إلى وفرة الكعك بالفعل بكميات كبيرة جدا إلى جانب البسكويت والبيتي فور، وأنه إنتاج القطاع العام.

البسكويت والكعك يترواح الأسعار من 70 جنيه لـ 75 جنيه

وأضاف مدير فرع مجمع عرابي الإستهلاكي خلال حديثه مع الإعلامي كريم رجب ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن البسكويت والكعك تتراوح أسعارهما من 70 جنيها لـ 75، والعلبة المشكل من أجود الأنواع بـ165 جنيها، والكعك بالمكسرات يبلغ سعره 190 جنيها، مشيرا إلى توافر الأصناف كلها وبكميات كبيرة، والإقبال على شراء هذه الأصناف كبير للغاية لما تتميز به من جودة مرتفعة للغاية.

أسعار الرنجة تبدأ من 40 جنيها وبجودة عالية جدا

وتابع مدير فرع مجمع عرابي الاستهلاكي أنه يتم تغطية احتياجات مناسبة عيد الفطر المبارك، واحتياجات الأقباط مع حلول فترة الأعياد، حيث يتم توفير الأسماك المملحة لهم من الرنجة والفسيخ بأسعار تقل عن السوق، حيث تبدأ أسعار الرنجة من 40 جنيها وبجودة عالية جدا، مشددا على أنه يوجد قسم كامل من الأسماك الطازجة، حيث توجد كميات كبيرة جدا فيتم ضخ كميات كبيرة جدا يوميا.

وطمأن مدير فرع مجمع عرابي الاستهلاكي على توافر السلع بشكل دائم وبأسعار مناسبة وتقل عن السوق بحوالي 25%، مشددا على وجود طلب كبير جدا مختتما بالقول: «المجمعات الاستهلاكية أصبحت ملاذا آمنا للمواطنين».