محافظ أسيوط: انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء كافة استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم والربيع، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.

تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين

كما أصدر محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء وجهاز تجميل مدينة أسيوط، بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة، استعدادا لاستقبال المعيدين والمصلين.

غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل غرفة علميات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

التخلص من المخلفات بطرق آمنة

وأشار المحافظ أنه تم التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد، مشيرًا إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادا للأعياد، موجها وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات.

يأتي ذلك بالإضافة لتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها.

كما أوضح «سعد» أنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية، والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الأعياد وبالأسعار المناسبة.

استعداد المستشفيات لفترة الاحتفالات بالأعياد

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أي حالات خلال فترة الأجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات، تسهيلا على المواطنين لتلقي الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أي حالات مرضية إلى أقرب مستشفى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.