محافظ أسيوط يشدد على سرعة إنهاء الإجراءات في ملف تقنين أملاك الدولة
«سعد»: لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين
كتب:
سويفي رشدي
12:05 م | السبت 23 أبريل 2022
لقاء محافظ اسيوط مع مسؤولي أملاك الدولة
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتا إلى هتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين، في إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط مع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز أبنوب، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.
مراجعة معدلات الأداء في ملف التقنين
وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية، كما تم مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين الأراضي
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع، مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
المتابعة المستمرة لملف تقنين الأراضي
ووجه محافظ أسيوط، مدير أملاك الدولة، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها، مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية، تعود بالنفع على المواطنين، مثل إنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.
زيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل
كما كلف المحافظ ، سكرتير عام المحافظة، بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، لافتا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية.