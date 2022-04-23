محافظ أسيوط يشدد على سرعة إنهاء الإجراءات في ملف تقنين أملاك الدولة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتا إلى هتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين، في إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط مع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتاج جلال رئيس مركز أبنوب، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.

مراجعة معدلات الأداء في ملف التقنين

وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية، كما تم مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين الأراضي

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع، مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.

المتابعة المستمرة لملف تقنين الأراضي

ووجه محافظ أسيوط، مدير أملاك الدولة، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها، مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية، تعود بالنفع على المواطنين، مثل إنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.

زيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل

كما كلف المحافظ ، سكرتير عام المحافظة، بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، لافتا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية.