البنك الأهلي يحذر عملائه من هذه الرسائل.. «علشان ميتنصبش عليكم»

واصل البنك الأهلي تحذيراته لجميع عملائه داخل وخارج مصر، للمرة الرابعة على التوالي خلال الأشهر الماضية، من الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية، خوفًا عليهم من النصب والاستيلاء على أموالهم.

تحذير من الرسائل النصية مجهولة المصدر

وقال البنك الأهلي فى بيان رسمي تم نشره على موقع البنك الرسمي وإرساله في رسائل نصية لجميع العملاء: «احذر من الرسائل النصية مجهولة المصدر واللى بتدعى إيقاف حسابك البنكي وتطلب منك الاتصال بأرقام هواتف مزيفة أو الضغط على رابط إلكتروني لإعادة تفعيل الحساب.. لأن دي رسائل نصية مزيفة هدفها سرقة بياناتك وأموالك».

وأكد البنك الأهلي المصري، أنه يجب على العملاء العودة إلى البنك للتأكد من صحة الرسائل أو تجاهلها لحين الذهاب إلى الفرع الخاص به ومقابلة أفراد خدمة العملاء.

وأطلق البنك الأهلي تحذيرًا يوم 11 فبراير الماضي، قال فيه: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمرارًا للتوعية، برجاء عدم مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع أي شخص من خلال الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وذلك بعدما تعرض عدد من عملاء بنوك أخرى للسطو على أموالهم».

حملات توعية من البنوك

وفي السياق نفسه، أعلن اتحاد البنوك عن حملات توعية للمتعاملين مع البنوك، بعدم التعامل مع أي اتصال هاتفي أو رابط إلكتروني مرسل عبر البريد الإلكتروني للعميل، مشيرً إلى أن تحديث البيانات لا يتم إلا في مقار البنوك، وليس عبر اتصال بالعملاء عبر الهاتف، وذلك بعد أن تعرض عشرات المواطنين للنصب واستقبالهم المئات من رسائل نصية مجهولة المصدر.