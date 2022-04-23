ضبط تاجرين بتهمة تجميع قمح من المزارعين بصورة غير قانونية في المنوفية

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 2 من تجار تجميع غلال القمح بتهمة تجميع المحصول من المزارعين بصورة غير قانونية وبالمخالفة للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن والتى سبق وتم الإعلان عنها.

جهود محافظة المنوفية للسيطرة على منظومة التوريد

يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مكثفة لإحكام الرقابة والسيطرة على منظومة التوريد، حيث تم مصادرة تلك الغلال وجارى توريدها إلى الشون والصوامع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

محافظ المنوفية: لا تهاون في موسم التوريد

وشدد محافظ المنوفية بأنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والتجار المعتمدين مع التأكيد على استلامهم إيصال التوريد من الجمعية الزراعية التابع لها أو من التجار المعتمدين، على أن يتم توريد الكميات وفقاً للحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

وقد أكد محافظ المنوفية بأن عملية التوريد هذا العام تعد مهمة قومية وموسماً استثنائياً للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها ، لافتاً إلى أنه يتابع بنفسه إنتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء إنطلاق موسم التوريد وحتى الآن ما يقرب من 300 طن قمح.