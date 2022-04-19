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مصرع عامل سقط من سقالة أثناء عمله في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:32 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
مصرع عامل - صورة أرشيفية

مصرع عامل - صورة أرشيفية

شهدت قرية البتانون في محافظة المنوفية، مصرع عامل محارة بعد سقوطه من أعلى سقالة، أثناء عمله في واجهة منزل.

انتقال قوة أمنية 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم إلى مكان الواقعة، وجرى نقل العامل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شهادة الأهالي

بالانتقال والفحص تبين مصرع «م»، عامل محارة، 55 عاما، وبسؤال عدد من العاملين وأهالي القرية في المنوفية، أكدوا أن المتوفى سقط من أعلة سقالة أثناء عمله في الطابق الثاني في أحد المنازل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها في الواقعة.

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