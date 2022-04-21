«تموين المنوفية» تحرر 500 محضر لمحال ومخابز مخالفة في أسبوع

أكدت مديرية التموين في محافظة المنوفية، تكثيف حملاتها التموينية خلال الأسبوع الجاري على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار، وفق خطة الدولة لمواجهة غلاء الأسعار من قبل التجار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية وتحرير محاضر بها في أقسام الشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

حملات مكثفة للتموين خلال الأسبوع الجاري

وقال مصدر مسؤول بمديرية التموين في المنوفية، إنه خلال حملات الأسبوع الجاري تم تحرير أكثر من 500 محضر تمويني متنوع، وجرى ضبط كميات من المواد الغذائية، كما تم تحرير محاضر تموينية لعدد من المخابز لمخالفتها التعليمات فيما يخص الوزن والنظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة في إطار المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومواجهة المخالفات، مشددا على أن مديرية التموين تواجه ارتفاع الأسعار من خلال معارض «أهلا رمضان» المنتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

تنفيذ مبادرة «العيد فرحتنا» في المنوفية

وأوضح أن مديرية التموين في محافظة المنوفية، تستعد لتنفيذ مبادرة «العيد فرحتنا» لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات عيد الفطر المبارك، وسيتم تنفيذها في كل مدن ومراكز المحافظة لوصول كافة احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ضمن خطة وزارة التموين ومحافظة المنوفية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وتابع، أن محافظ المنوفية وجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار.