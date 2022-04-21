تستعد محافظة المنوفية، لاستقبال عيد الفطر من خلال اجتماعات موسعة من مسؤولي المحافظة، فضلا عن عقد اجتماعات مكثفة في مديرية الأوقاف بعد تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنوفية، وتجهيز المساجد لاستقبال المواطنين والتشديد على الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فيما يخص صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنوفية

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنوفية، والاستعداد لأداء صلاة العيد في المساجد، وفق الإجراءات التي حددتها زارة الأوقاف المصرية مع ضرورة عدم اصطحاب الأطفال في المساجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا علي سلامة الجميع.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة المنوفية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء، وجاء موعد العيد يوم الاثنين الثاني من مايو لعام 2022 وجاء توقيت الصلاة في المساجد في مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية في تمام الساعة 5:37 صباحا.

استعدادات الأوقاف لصلاة العيد في المنوفية

وتستعد مديرية الأوقاف في المنوفية، من خلال 4094 مسجداً بنطاق المحافظة لصلاة العيد في المنوفية، حيث تم التأكيد علي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك عدم فتح المساجد إلا قبلها بعدة دقائق، مع التشديد على ضرورة منع أصحاب الأطفال خلال صلاة العيد في المساجد وفق التعليمات الواردة لمديرية الأوقاف.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الأوقاف في المنوفية، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مساجد المنوفية الكبيرة، موضحًا أنه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي المديرية والإدارات المختلفة والأئمة للتأكيد على الإلتزام بالتعليمات الوارده من وزارة الأوقاف.

معارض العيد فرحتنا في المنوفية

وعقد مسؤولي محافظة المنوفية، اجتماع تنسيقي لمناقشة استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنظيم معارض لبيع مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة العيد فرحتنا.