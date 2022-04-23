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رئيس الوزراء يختتم زيارته لـ العاشر من رمضان بتفقد إنشاءات مصنع نفرتاري للسجاد

المصنع باستثمارات تصل لـ 760 مليون جنيه ويوفر 600 فرصة عمل

كتب:

محمد مجدي
01:31 م | السبت 23 أبريل 2022
رئيس الوزراء يختتم زيارته لـ العاشر من رمضان بتفقد إنشاءات مصنع نفرتاري للسجاد

 اختتم الدكتور مصطفى مدبولي زيارته للمنطقة الحرة بمدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع نفرتاري لإنتاج السجاد الميكانيكي، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، حيث استمع إلى شرح من صلاح عبد العزيز عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، حول نشاط عمل المجموعة.

استثمارات بأكثر من 760 مليون جنيه في مصنع نفرتاري

وخلال الجولة، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون أن مصنع نفرتاري يحتوي على 22 «نول»، بالإضافة إلى مصنع تجهيز، وذلك باستثمارات تقدر بأكثر من 760 مليون جنيه، مؤكداً أن التوسعات الجديدة للمجموعة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وسيوفر المصنع الجديد 600 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توجيه معظم انتاجه للتصدير، وذلك ضمن خطة المجموعة الطموحة لاستثمار ملياري جنيه لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا في إنتاج السجاد.

خط لإنتاج البوليستر وماكينات لخطوط التجهيز بتكلفة 200 مليون جنيه

واستعرض صلاح عبد العزيز عبد المطلب، أهم الاستثمارات التي قامت المجموعة بتنفيذها خلال العام الماضي، موضحا أنه تم إنشاء خط لإنتاج خيوط البوليستر وماكينات لخطوط التجهيز الخاصة بها، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، فضلاً عن إضافة أنوال جديدة متطورة تكنولوجياً، بتكلفة استثمارية 440 مليون جنيه، مما ساهم في زيادة عدد العاملين بالمجموعة إلى 20 آلف عامل، وتوظيف 1300 عامل جديد خلال العام الماضي فقط. 

ولفت رئيس النساجون الشرقيون إلى زيادة إنتاج الشركة إلى 68 مليون متر مربع من السجاد، بمبيعات تقدر بنحو 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، منها ٦ مليارات جنيه للتصدير، مضيفاً أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة الوصول بحجم الانتاج إلى نحو 100 مليون متر مربع.

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{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u062e\u062a\u062a\u0645 \u0632\u064a\u0627\u0631\u062a\u0647 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0634\u0631 \u0645\u0646 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0628\u062a\u0641\u0642\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0625\u0646\u0634\u0627\u0626\u064a\u0629 \u0644\u0645\u0635\u0646\u0639 \u0646\u0641\u0631\u062a\u0627\u0631\u064a \u0644\u0644\u0633\u062c\u0627\u062f \u0627\u0644\u0645\u064a\u0643\u0627\u0646\u064a\u0643\u0649"}

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.