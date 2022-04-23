يسرا عن العمل مع نيللي كريم في مسلسل جديد: من أهم فنانات جيلها

تشارك الفنانة يسرا في تجربة درامية مختلفة تجمعها بالفنانة نيللي كريم، وذلك عبر بطولة مسلسل درامي جديد مكون من 10 حلقات من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، في تجربة أولى تجمعهما معا.

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع نيللي، والتي وصفتها بأنها ممثلة مهمة، وواحدة من أهم فنانات جيلها.

ولم تكشف الفنانة يسرا عن تفاصيل المسلسل الجديد الذي يجمعها بنيللي كريم، خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، والذي تحدثت خلاله عن عدد من التفاصيل الخاصة بأحدث أعمالها «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2022.

وكشفت يسرا أنها اختارت الكوميدية هذا العام هربا من الإجهاد والقلق الذي صاحبها في الأعمال الدرامية التي قدمتها في السنوات الأخيرة، قائلة: «كنت تعبانة من كتر النكد الكتير، وجرعة الدموع والزعل كانت عالية سواء في العامين السابقين في (خيانة عهد) و(حرب أهلية)، وكانت الكوميديا وحشاني».

يسرا تعلق على جدل “فاتن أمل حربي” وتتحدث لـ ET بالعربي عن نيللي كريم “ من الممثلات المهمين جدًا في الساحة الفنية وفي جيلها هي من أهم الفنانات”.. @Youssra



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يسرا: استوحيت مظهر «فريدة» من الراحلة سهير البابلي

وكشفت الفنانة يسرا في حوار سابق لـ«الوطن»، أنها استوحت المظهر الخاص بشخصية «فريدة هانم»، والتي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، من الفنانة الراحلة سهير البابلي، حيث كانت تعتبر من أهم الفنانات المهتمات بأناقتهن بشكل كبير.

يسرا تخوض أول تجاربها في المسلسلات القصيرة

وتعتبر تلك المرة الأولى بالنسبة للفنانة يسرا للمشاركة في عمل درامي قصير، بينما خاضت الفنانة نيللي كريم التجربة من قبل مع مسلسل «الجسر» للمخرج بيتر ميمي، والذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية، وكانت تدور أحداثه في 6 حلقات، كما شاركت مع أحمد داود في بطولة قصة «سلف ودين» من مسلسل «المشهد الأخير» المكون من 8 حلقات، كل حلقة تدور أحداثها حول قصة مختلفة.

وشهدت الفترة الماضية طرح أكثر من مسلسل على المنصات الإلكترونية، وهي الأعمال التي حققت نجاح وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من بينها «منورة بأهلها» للمخرج يسري نصرالله، «موضوع عائلي» للمخرج أحمد الجندي وبطولة ماجد الكدواني، و«بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، «البحث عن علا» إخراج هادي الباجوري وبطولة هند صبري.