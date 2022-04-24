حظك اليوم برج السرطان الأحد 24-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتميز بأن لديه شخصية مليئة بالتناقضات، كما أنه صاحب خيال واسع ولديه ذاكرة يقظة وقوية، ويستطيع التدقيق في أدق التفاصيل، كما أنه يخاف كثيرًا على نفسه من خيبات الأمل، ويعترف بحبه للآخرين بكل جرأة ولا يخشى البوح بمشاعره على الإطلاق، كما أنه فنان بالفطرة، ويحب مساعدة الآخرين والمحتاجين كثيرا، ما يجعله يكرس وقتًا كبيرًا لذلك.

وبالرغم من أن مولود برج السرطان لديه الكثير من الصفات الطيبة، إلا أنه شخصية مزاجية بشكل كبير، ما يجعله يعاني عند التعامل مع الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة وقدرة على إدارة وضعك المالي والمهني بحكمة وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تحل مشاكلك مع شريك الحياة أو مع الأحباب والأصدقاء بالحوار الهادئ.

عيوب برج السرطان

غيرته الشديد على الأشخاص المقربين منه تجعل مولود برج السرطان يفتعل الكثير من المشكلات مع الطرف الآخر، كما أنه يحاول إظهار الغموض في شخصيته، ومن الممكن أن تصبح شخصيته قاسية للغاية في بعض المواقف، ما يجعله يتخذ الكثير من القرارات الصارمة.