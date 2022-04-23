حظك اليوم برج الحوت السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت إنسان دائمًا ما تجده مبدعًا، وحساسًا متواضعًا كما أنه عاطفي، ورومانسي، وبديهي يمتلك من الذكاء والقدرة على تحليل الأمور ما يجعله يتنبأ بالأحداث ويتوقع تصرفات الآخرين قبل حدوثها، معتمداً فقط على لغة الجسد، ودائمًا يحاول تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم؛ لإسعادهم، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.

مشاهير برج الحوت

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الحوت أبرزهم الراحل محمد عبدالوهاب، ومحمود درويش، وزكي رستم، كما ينتمي الفنان صابر الرباعي، وسيرين عبدالنور، وحمادة هلال، ودينا الشربيني والفنانة القديرة يسرا لمواليد هذا البرج.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

ونصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن، مواليد برج الحوت بالتزام السرية والكتمان، وعليهم ألا يعلنوا أخبارهم ولا يتكلمون عن حياتك كما يجب عليهم الابتعاد عن الفخر بأنفسهم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

وعلى الصعيد المهني، فإن مواليد برج الحوت يتعرضون للعديد من الضغوطات الملقاة على عاتقهم وتؤرق مزاجهم، والضغوط الملقاة على عاتقك قد تكون كبيرة وعليك اليوم أن تعتني بصحتك وترتب أولوياتك واعمل خلف الستار.