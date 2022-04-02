حظك اليوم برج السرطان السبت 2-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان يحتل الترتيب الرابع بين الأبراج الفلكية، ويتميز رجل برج السرطان أنه صاحب خيال واسع فهو قد يسافر في الأحلام إلى أماكن بعيدة، كما أنه يتسم بذاكرته اليقظة فهو يتمكن من تذكر كل الأشياء حتى أتفه الأمور، وأحيانا يكون رجل برج السرطان به عدد كبير من التناقضات، قد يضحك ويعبس ويشعر بالحزن في نفس الوقت، كما أنه يحب أن ينتمي لبيته وأسرته وزوجته، فهم في المقام الأول، و يخاف مولود برج السرطان على نفسه من الفشل والخيبات، كما أن أحاسيسه مشتعلة فهو يحب الشعر والأدب.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعدك بعلاقات جيدة مع رؤسائك وتحقق نجاحا في الحياة المهنية، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع أورانوس يوطد علاقتك بأحبائك وتقضي أوقات سعيدة معهم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.

مواصفات برج السرطان

وتفضل امرأة برج السرطان الدخول في صداقات كثيرة مع الغير حيث أن علاقة واحدة قوية أفضل من علاقات متعددة كما انه شديدة الجاذبية وتحب التأنق في هندامها ورغم ذلك تكون ثقتها بنفسها مهزوزة بعض الأحيان، كما أنها تتميز بالقدرة على الابتكار والتميز في حياتها على الصعيد المهني مما يجعلها تحقق نجاحات كبيرة في جميع المجالات.