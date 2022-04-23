حظك اليوم برج الدلو السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج الدلو، بالإضافة إلى العيوب التي تؤرق من حولهم وتجعلهم يبتعدون عنهم في الكثير من الأحيان، أبرزها المزاج المتقلّب فمشاعرهم يمكن أن تتغير وتتحول من حالة حزن إلى فرح والعكس، سريعا دون أسباب واضحة مما يجعل الآخرين يستغربون من شخصيتهم، ومن ضمن عيوبهم أيضا الخوف من الارتباط والتقيد بأحد في حياتهم وتحمل مسؤوليته فهم لا يحبون التنازل عن حريتهم لهذا لا يسمحون لأيّ أحد دخول قلبهم ببساطة.

عيوب مواليد برج الدلو

من ضمن عيوب مواليد برج الدلو العناد حيث تجد صعوبة في تغيير آرائهم في الأمور التي تخصّهم لاعتقادهم بأن الأفكار التي يمتلكونها هي الصحيحة دائماً، ولا يوجد أفكار أفضل أو أشخاص أكثر فهمًا منهم، كما يحبون العزلة والابتعاد عن الناس ويتجنبون المشاركة في أحداث اجتماعية ومناسبات مختلفة.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن القمر يتواجد اليوم في برج مواليد الدلو مما يمدك بكل الطاقة، وتسحر قلوب من حولك وتحصل على إعجابهم كثيرًا.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة نظرًا لطريقتك ولباقتك، وفق حظك اليوم.