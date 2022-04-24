حظك اليوم برج الأسد الأحد 24-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يتسم بحب المغامرة والقدرة على النشاط، وهو خامس الأبراج الفلكية بين الـ12 برجًا، كما أنه يناقش بجرأة وثقة وفخر وعندما يدخل في تحدٍ يحقق نجاحًا كبيرًا فهو لا يستسلم أبدا.

مواصفات برج الأسد

كما أنه يتسم مولود برج الأسد بالشجاعة وعشق الحركة والسفر لمناطق جديدة قدر الإمكان، كما أنه لا يسامح بسهولة أبدا مهما كان الشخص الذي أخطأ قريب منه، ولديه شخصية قوية في مختلف نواحي الحياة.

وإذا شعر بالحب فهو يعشق بإخلاص ويحارب من أجل حبه وشريك حياته، ويحاول أن يسعده بكل الطرق مهمات كلفه الأمر، وهو يعشق التحدي والطموح مهما كانت العقبات ويرجع ذلك لكونه برج ناري.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة تجعلك تحقق نجاح في عملك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يمدك بروح متفائلة ورغبة في الانطلاق والخروج مع من تحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الأسد

وأبرز عيوب مولود برج الأسد أنه يكره القيود فهو يكره أن يلتزم بأي شئ مهما كان الأمر، ويفضل أن يكون يكون محلقا بحرية لذا فهو من الصعب أن يلتزم بقواعد وقوانين، وإلى جانب ذلك فهو سريع الغضب ويكره أن يسيطر عليه أحد سواء كان في عمل أو حياة أو غيره، إلى جانب أنه غير حساس.