حظك اليوم برج الحمل السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو برج هوائي ويحتل الترتيب الأول بين الأبراج الفلكية، ولديه قدرة كبيرة على القيادة، حيث أن اغلب مواليد برج الحمل يحتلوا القيادة في المؤسسات التي يعملوا بها، ورغم عصبيته وقدرته على المناقشة بجرأة وثقة وفخر عندما يدخل في تحد فهو عفوي بدرجة كبيرة، وإذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح أخطاء الغير بدرجة كبيرة فهو متسامح لأبعد الحدود.

مواصفات برج الحمل

كما يتميز موالود برج الحمل بحبه للحياة، والضحك والمرح مع أصدقائه وعائلته فهو يحب الفكاهة والجلوس مع الأصدقاء، كما أنه يحب أن ينجز عمله بحماس شديد فهو لديه قدرة كبيرة على التحمل ويختار الشهرة في حال مقارنتها بالمال فهو يحب أن يكون حديث الجميع من حوله.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ، وتنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد أن تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بيوم مناسب لعقد لقاءات وقد تستطيع إصلاح ما انكسر مع البعض، وفق حظك اليوم.

عيوب مولود برج الحمل

وأبرز عيوب برج الحمل أنه يفكر كثيرا في كل من حوله، كما أنه يتسم بقلة الصبر فهو لا يستطيع أن يتحمل أمر غير مقبول كثيرا، كما أنه متقلب المزاج، و يستطيع أن يسيطر على كل المواقف لدرجة تجعل الجميع من حوله يشعروا بالضغط، كما أنه شديد التهور فهو يتهور في كل شئ ويأخذ قرارات سريعة قد يندم عليها فيما بعد.