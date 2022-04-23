حظك اليوم برج العقرب السبت 23-4-2022 مهنيا وعاطفيا

شجاعته الكبير وعدم خوفه من التحديات يجعل من مولود برج العقرب شخصية قيادية قوية، يستطيع أن ينجز الكثير من المهام المسندة إليه، كما أنه لديه الكثير من الطموحات الكبيرة والمميزة، والتي تدفعه دائمًا للسعي لتحقيقها، كما انه لديه تركيز عال، فعندما يضع الهدف أمامه لا يسمح لأي شئ بأن يشتته عنه، ما أنه يستمر في المحاولات، ولا يكشف الكثير عنه نفسه للآخرين المحيطين به.

ويتميز مولود برج العقرب أيضا بأنه شخصية غيورة بشكل كبير، سواء كانت تلك الغيرة على شركائهم والأشخاص المقربين منهم، أو الغيرة من الاشخاص الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط ويجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

الحب عند برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بانه لديه الكثير من الشغف في علاقته مع الآخرين، كما أنه يعمل دائما على تعزيز التزاصل مع الآخرين في علاقته، ويحب ان يشارك احباءه في مشاعره، كما أنه يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، إذ انه يقدم الدعم والمساندة لشريك حياته.