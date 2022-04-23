حظك اليوم برج الميزان السبت 23-4-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لديه شخصية ساحرة تجعل الكثير من المحيطين به يرغبون في مصادقته وقضاء وقت طويل معه، وهو يميل إلى الموازنة بين جميع أمور حياته، ولا يحب الانحياز على الإطلاق، ولكنه يحب أن يكون وسطي، كما أنه يفضل قضاء وقت فراغه خارج المنزل، ولا يحب أن يظل لفترات طويلة في بيته، كما أنه يقدر الجمال والمظاهر الخارجية بشكل كبير.

ويواجه مولود برج الميزان مشكلة كبيرة في التخلي عن حريته، ما يجعله لا يحب الالتزام بعلاقة عاطفية على مدى طويل، حتى لا يتقيد بها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا القترير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تتخلص من معاكسة القمر وتسترد طاقتك وحماسك وإحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.

برج الميزان والعلاقات الاجتماعية

يشعر مولود برج الميزان بالكثير من السعادة عندماتيقن أنها محبوبة من الآخرين، ما أنه يستطيع التعامل بأريحية مع الأشخاص الآخرين، وتمتلك الكثير من الأفكار الإبداعية والطاقة اللازمة ليكون قائد.