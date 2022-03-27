انطلاق فعاليات مؤتمر «الإعلام وتجديد العقل المصري» بـ«الأعلى للثقافة»

انطلقت فعاليات مؤتمر «الإعلام وتجديد العقل المصري» الذي تنظمة لجنة الإعلام بالمجلس ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، في المجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا.

ويأتي ذلك ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى الثقافة.

وأعرب الدكتور هشام عزمي، عن ترحيبه بالحضور وسعادته بإقامة المؤتمر، ونقل تحيات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مؤكدا أن المؤتمر يعد تكريسا لما تم الاتفاق عليه باجتماع مقرري اللجان، خاصة في ظل الظروف المعاكسة التي حالت دون التواصل.

يحضر فعاليات المؤتمر أعضاء من لجنتى الإعلام والثقافة الرقمية والملكية الفكرية بالمجلس وعدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية والصحفية.

حسام بدراوى: الإعلام شريك أساسي في صناعة الوعي الجمعي لدى الشباب

يتناول المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الشأن بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموضوع؛ ثم يليه كلمة الدكتور حسام بدراوي: «دور الإعلام في صناعة الوعي بأهمية التقدم والحداثة»، تليه كلمة الدكتور وسيم السيسي: «الإعلام والهوية المصرية والاغتراب»، وقدم الجلسة الدكتور جمال الشاعر الإعلامي الكبير رئيس لجنة الإعلام بالمجلس.

حسام بدراوى: إصدار كتاب عن الجمهورية الجديدة قريبا

أكد الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الأسبق، أن للأعلام دور مهم وقوي في صناعة الوعي، وأهميته كبيرة في التقدم والحداثة، وتطور المجتمع وفي توثيق المعلومات.

وأشار الدكتور بدراوي، في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر «الإعلام وتجديد العقل المصري» الذي تنظمة لجنتي الإعلام والثقافة الرقمية والملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي أدارها الدكتور جمال الشاعر، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن الإعلام شريك أساسي في صناعة الوعي الجمعى لدى الشباب.

وأوضح أنه بصدد إصدار كتاب جديد عن الجمهورية الجديدة، ويتناول به المطالب التي يجب أن تتم لكي نقدم على بناء الجمهورية الجديدة لكي يحدث تغيير شامل، مشيرا إلى أنه كان له تجربة في إقامة جمعية استشعر منها أن الشباب يجب أن يكون له دور كبير، وقدمت نماذج ناجحة وفعالة بالمجتمع.

وتابع أن الحياة تتغير في ثوان، وهو ما يدل على أن هناك تقدما وأن التكنولوجيا تتغير كل ثانية وأصبح الإعلام متطور ولكن يجب أن يكون التطور يحمل مضمونا مفيدا للمجتمع.