  زوارق الاحتلال تهاجم صيادين فلسطنيين قبالة غزة.. وغلق معبري «إيرز وكرم أبو سالم»

هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن جنود بحرية الاحتلال لاحقوا مراكب الصيادين وهي على بعد نحو 3 أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقوا الرصاص وفتحوا عليها خراطيم المياه، ما اضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص على الصيادين بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين يوميا

فى سياق متصل، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، معبري بيت حانون «إيرز»، وكرم أبو سالم التجاري، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع أمام تنقل العمال والتجار والمرضى، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات ومواد البناء لغزة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن على مدى اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدف خلالها مواقع، وألحق أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين في غزة.

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من مخيم قلنديا شمال القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرين مُحررين من مخيم "قلنديا" الواقع خارج الجدار شمال مدينةالقدس

وأوضحت مصادر فلسطينية إن الأسيرين المحررين هما عزات حزين، وخليل ناصر، وجرى اعتقالهما بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزليها، وفتشتهما.

ونوهت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المُخيم، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.