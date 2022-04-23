إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف، بالقرب من السياج الحدودي، مشيرا إلى سقوط صاروخ ثان داخل القطاع.

وأشارت صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، إلى أن لم يتم إطلاق صفارات الإنذار الصاروخي في جنوبي إسرائيل.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت أمس الجمعة، طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في «المسجد الأقصى المبارك»، لقمع الفلسطينيين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4 فلسطينيين من مدينة «أم الفحم» بزعم مشاركتهم في مواجهات اندلعت مع القوات الأمنية.

جنود الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من «جنين»

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، 3 شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر يدعى «أحمد سعيد السعدي» من محافظة جنين شمال «الضفة الغربية».

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 4 شبان فلسطينيين من مدينة الخليل الواقعة في «الضفة الغربية».

وأمس الجمعة، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على الفلسطينيين بالحجارة وتكسير زجاج عدد من السيارات والمحال التجارية وسط مدينة الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

أكثر من 100 ألف مصل فلسطيني ينهون مشاركتهم في جمعة «إنا باقون»

وكان أكثر من 100 ألف مصل فلسطيني، أنهوا مشاركتهم في جمعة «إنا باقون» في رحاب «المسجد الأقصى المبارك» بأداء صلاتي العشاء والتراويح، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، «الأقصى المبارك»، لليوم الثامن على التوالي، وقمعها المتواصل للفلسطينيين في المسجد، محملة في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مسؤولية التصعيد المتعمد ضد المسجد، ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».