الثالث خلال ساعات.. إطلاق قذيفة من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة المحاصر، نحو مستوطنات الغلاف، وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى تفعيل صافرات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية، فيما قالت صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، إلى عدم إطلاق نظام الإنذار الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت، أمس الأول الخميس، قطاع غزة المحاصر بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل.

إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل

وجاء إطلاق القذيفة الصاروخية، بعد ساعات من إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إطلاق صاروخين من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل، وزعمت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن من بين الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من غزة مساء أمس الجمعة، سقط أحد الصواريخ داخل القطاع، بالقرب من بيت حانون شمال غزة ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصاروخ الثاني سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من الجانب الإسرائيلي من حدود غزة.

وفي وقت لاحق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الصاروخ سقط شرقي الحدود، داخل إسرائيل.

وكانت وسائل إعلان فلسطينية، قالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن، مساء أمس الجمعة، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف بالقرب من السياج الحدودي، واشار جيش الاحتلال، إلى صاروخ ثان سقط داخل القطاع.

وفي سياق آخر، خرجت أكثر من 40 مظاهرة عقب صلاة الجمعة وصلاة التراويح نصرة للشعب الفلسطيني في عدة مدن مغربية، احتجاجًا على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق «المسجد الأقصى» المبارك، ورفضًا للتطبيع مع إسرائيل.