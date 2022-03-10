رئيس الطائفة الإنجيلية: المسلمون يشاركون في افتتاحات جميع كنائسنا

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، في احتفاليَّة افتتاح تجديدات الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، واليوبيل الفضي لخدمة القسيس نادي لبيب راعي الكنيسة، بحضور جماهيري كبير، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية لمحافظة القاهرة.

زكي: المسلمون شركاؤنا في احتفالات وافتتاحات جميع كنائسنا

وقدم «زكي» خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: «أشعر بفخر كبير وفرح بوجود ومشاركة إخوتنا المسلمين في احتفال اليوم، وإخوتنا المسلمون هم شركاؤنا في احتفالات وافتتاحات جميع كنائسنا، ونشكر الله على بلادنا العزيزة مصر، وعلى مناخ المواطنة الحقيقي، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، وإلى راعي الكنيسة القس نادي لبيب، على خدمته المؤثرة والمحبة للجميع».

بناء رأس المال البشري

وأضاف رئيس الإنجيلية: «كنيسة المقطم تحت قيادة القس نادي لبيب، تمثل خدمة الكنيسة الحقيقية، والتي تؤثر في الناس وتتأثر معهم، وأن بناء رأس المال البشري والقادة الحقيقيين، يأتي من خلال الخدمة الحقيقية والتشجيع والصبر، وأكبر دليل هو نجاح نموذج مجموعة المحبة بالمقطم، والذي أثبت أصالة الشعب المصري العظيم».

المشاركون في الاحتفال

وشارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة، والقس سليمان صادق، الراعي الشرفي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ مجدي بسالي، رئيس مجلس إدارة جمعية السامري الصالح، والشيخ سامح فليب، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس كيرسترجير من الكنيسة الإنجيلية بالسويد، بجانب فريق ترانيم الحياة الأفضل.