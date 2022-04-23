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جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدي على شاب وتحطيم رأسه بالنزهة

كتب:

بسمة عبدالستار
03:03 م | السبت 23 أبريل 2022
مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قسم شرطة النزهة، جهودها لضبط شابان تعديا على طفل في العقد الأول من عمره 16 عاما، بالضرب المبرح وحاولا تحطيم رأسه من خلال ضربها في الرصيف عدة مرات، وفرا هاربين بعد التعدي عليه وتركوه في حالة حرجة بعدما تعديا عليه بشكل وحشي.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا من عدد من الأهالي وتقديم فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، يفيد بقيام شابان بالتعدي على المجني عليه «باسم»، وذلك دون وجود أي سابق معرفة فيما بينهما.

التحريات: دافع الجريمة وقوف شاب مع فتاة في وضع غير لائق

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدافع وراء ارتكاب الشابان للواقعة والتعدي على المجني عليه هو وقوف أحدهما مع فتاة في وضع غير لائق وتدخل عدد من أصحاب المحلات المجاورة وقاموا بطردهم من محيط المكان، وبعد فترة عادوا وتعدوا على المجني عليه في محاولة منهم لرد كرامتهم بعدما تم طردهم بطريقة سيئة من قبل الأهالي.

تم تحرير المحضر اللازم الذي حمل رقم 1738 لسنة 2022 وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان.

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بقلم بسمة عبدالستار