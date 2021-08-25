القبض على شاب بتهمة التعدي على والدته بالضرب في الزقازيق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، القبض على شاب بتهمة التعدي على والدته بالضرب وإهانتها بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق.

سيدة تتهم ابنها بالتعدي عليها بالضرب

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من «سعدية.م.س.م»، مقيمة بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق باتهام ابنها «السيد.م.ا»، بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها بتمزق في القدم بعدما رفضت طلبه ببيع قطعة أرض تملكها لرغبته في الحصول على مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية.

وأضافت في بلاغها أن لديها 3 أبناء ذكور، تزوج منهم اثنان ويعيش معها ابنها الثالث الذي لم يتزوج حتى الآن، لافتة إلى أن ابنها الأوسط تعدى عليها بالضرب بتحريض من شقيقه الأكبر لاستمرار رغبتهما في بيع الأرض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29886 جنح مركز الزقازيق، وانتقلت قوة من مركز الشرطة وتم ضبط الشاب المتهم وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

سيدة تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها في الحسينية

وفي السياق نفسه كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية بلاغا من سيدة تتهم ابنها بالتعدي عليها بالضرب وحلق شعرها وطرها من المنزل وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها. وبإجراء التحريات تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وبسؤالها قررت تضررها من نجلها لقيامه بالتعدى عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما».

وأضاف البيان: «عقب تقنين الإجراءات.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها، وعلل ادعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم».